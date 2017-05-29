Осенью на ЗСД пустят пешеходов и велосипедистов для прогулок и селфи

В Петербурге День ЗСД перенесли с мая на осень. В честь этого праздника пешеходов и велосипедистов пустят на скоростной диаметр для прогулки.

В Северной столице собираются устроить праздник в честь недавно открывшегося Западного скоростного диаметра. В День ЗСД на автомобильный мост пустят пешеходов и велосипедистов. А для автомобилей движение закроют. Петербуржцы и гости города смогут пофотографироваться на фоне красивых видов на залив.

Ранее была информация, что пешеходов пустят на трассу в мае. Планировалось совместить этот праздник с Большим велопарадом. Однако власти побоялись, что перекрытие ЗСД приведет к транспортному коллапсу. Как эти проблемы планируют решать осенью пока не сообщается.

В начале декабря 2016 года Западный скоростной диаметр открылся полностью. Протяженной всей трассы составляет 46,6 километров. Часть проходит над дельтой Невы с видом на Финский залив.

Накануне в Северной столице прошел большой заезд велосипедистов . Ранее Piter.tv сообщал. что велопарад в Петербурге собрал 15 тысяч человек.

Видео: Instagram / semenovantoha