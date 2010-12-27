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Полиция Петербурга в поиске пассажиров-преступников
Сегодня, 12:50
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Shdaria
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Полиция Петербурга в поиске пассажиров-преступников

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В Петербурге полиция Фрунзенского района ищут троих мужчин, которые совершили нападение на таксиста.

 В Петербурге полиция расследует нападение на таксиста. Неизвестные пассажиры сели в салон автомобиля, украли деньги, телефон, а затем уехали на машине водителя. 

Нападение произошло 26 мая рано утром у дома № 95 на улице Софийской. Трое мужчин под видом обычных пассажиров стали угрожать таксисту предметами, похожими на пистолет и нож. После чего, они выгнали водителя из машины, отобрали у него 1200 рублей, телефон и скрылись с места преступления на машине. 

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщает, что полиция возбудило уголовное дело о разбое. 

Теги: нападение на таксиста , петербург , разбой , уголовное дело
Категории: Новости СПб Лента новостей

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