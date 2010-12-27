Полиция Петербурга в поиске пассажиров-преступников

В Петербурге полиция Фрунзенского района ищут троих мужчин, которые совершили нападение на таксиста.

В Петербурге полиция расследует нападение на таксиста. Неизвестные пассажиры сели в салон автомобиля, украли деньги, телефон, а затем уехали на машине водителя.

Нападение произошло 26 мая рано утром у дома № 95 на улице Софийской. Трое мужчин под видом обычных пассажиров стали угрожать таксисту предметами, похожими на пистолет и нож. После чего, они выгнали водителя из машины, отобрали у него 1200 рублей, телефон и скрылись с места преступления на машине.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщает, что полиция возбудило уголовное дело о разбое.