Призами наградили самые нарядные районы Северной столицы

Комитет по благоустройству подвел итоги конкурса на лучшее оформление районов к Новогодним праздникам. Победителями стали Калининский, Фрунзенский, Московский, Центральный, Пушкинский и Курортный районы.

Приятно ходить по ночному зимнему Петербургу и любоваться новогодними убранствами. Но праздники закончились, а Комитет по благоустройству назвал самые красивые районы города. Победителей много, потому что районы разделили на четыре группы: исторический центр, пригород и зона застройки. Так, победителями стали Центральный, Пушкинский и Курортный, Московский и Фрунзенский районы.

По словам председателя по благоустройству Владимира Рублевского, в этом году было множество интересных проектов. Все они оригинальные, но выполненные в едином стиле, часто в бело-золотой гамме. Удивительно была обыграна тема новогодних арок. Естественно, ночью, когда загораются гирлянды, глаз радуется. Однако оценивалось и то, как оформление смотрится днем. Об этом сообщает Петербургский дневник.

Любопытно, что в этом году в городе на Неве было установлено порядка 650 елей, более 800 разнообразных фигур, среди которых Снегурочки, салюты и фонтаны. Было украшено около 500 площадей и магистралей, и почти 18 тысяч домов.

Видео: youtube, Oleg Pavlov