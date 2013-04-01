В Петербурге "любитель бокса" откусил ухо сожительнице

Мужчина из Улан-Удэ избил сожительницу

В Петербурге на Сердобольской улице произошел дикий инцидент. Там приезжий из Улан-Удэ мужчина в пылу отвратительной ссоры откусил своей сожительнице ухо. Как рассказали в пресс-службе регионального управления МВД, 38-летний житель Улан-Удэ поссорился со своей 37-летней подругой. В разгар скандала мужчина нанёс жертве несколько ударов по голове и откусил часть правого уха.

Женщина, которой удалось убежать от сожителя, обратилась в полицию.

Наряд группы задержания вневедомственной охраны прибыл на место происшествия. Подозреваемый в умышленном причинении вреда здоровью мужчина, проживавший в Петербурге без регистрации, был задержан и доставлен в отдел полиции.

Пострадавшая петербурженка госпитализирована.

Видео: архив