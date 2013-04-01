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В Петербурге грабитель учинил разбой в зоомагазине

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В Приморском районе мужчина вломился в магазин и ограбил его

Петербургские правоохранители разыскивают мужчину, который накануне, 21 декабря, вломился в помещение зоомагазина в Приморском районе. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, произошло это на Новосибирской улице около 11 часов утра.

Грабитель угрожал физической расправой продавцу-стажеру и требовал у него денег. У молодого человека отняли восемь тысяч рублей выручки и мобильный телефон.

Как сообщается, получив добычу, грабитель скрылся с места происшествия в неизвестном направлении. Полиция разыскивает злоумышленника.

Видео: архив

Теги: ограбление , ограбление зоомагазина , петербург , приморский район
Категории: Новости СПб Происшествия Криминальные происшествия

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