В Петербурге грабитель учинил разбой в зоомагазине

В Приморском районе мужчина вломился в магазин и ограбил его

Петербургские правоохранители разыскивают мужчину, который накануне, 21 декабря, вломился в помещение зоомагазина в Приморском районе. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, произошло это на Новосибирской улице около 11 часов утра.

Грабитель угрожал физической расправой продавцу-стажеру и требовал у него денег. У молодого человека отняли восемь тысяч рублей выручки и мобильный телефон.

Как сообщается, получив добычу, грабитель скрылся с места происшествия в неизвестном направлении. Полиция разыскивает злоумышленника.

Видео: архив