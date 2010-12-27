В Петербурге духовенство примет участие в турнире по хоккею в валенках

Необычные соревнования с участием духовенства состоятся во Всеволожске.

Ленинградская область становится центром развития нового всероссийского вида спорта: хоккея в валенках. Уже в эти выходные во Всеволожске пройдут необычные соревнования областного масштаба для тех, кто любит держать в руках клюшку, но не очень любит стоять на коньках. Участниками турнира "Русская зима" 24 февраля станут представители двух религиозных конфессий. На лед в этот день выйдут священники нескольких епархий Русской Православной Церкви, команда Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и представители Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии. Об этом сообщает пресс-служба комитета по физической культуре и спорту.

Заметим, что в прошлом месяце в Ленинградской области прошел первый Всероссийский фестиваль по хоккею в валенках. Первыми чемпионами этих сорвенований стала именно команда Тихвинской епархии РПЦ. Что касается фестиваля "Русская зима", то он проходит в Ленинградской области под руководством олимпийской чемпионки Ирины Родниной.