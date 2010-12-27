Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Спорт
В Петербурге духовенство примет участие в турнире по хоккею в валенках
Сегодня, 13:34
0
Butenko
120

В Петербурге духовенство примет участие в турнире по хоккею в валенках

0
 
 

Необычные соревнования с участием духовенства состоятся во Всеволожске.

Ленинградская область становится центром развития нового всероссийского вида спорта: хоккея в валенках. Уже в эти выходные во Всеволожске пройдут необычные соревнования областного масштаба для тех, кто любит держать в руках клюшку, но не очень любит стоять на коньках. Участниками турнира "Русская зима" 24 февраля станут представители двух религиозных конфессий. На лед в этот день выйдут священники нескольких епархий Русской Православной Церкви, команда Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и представители Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии. Об этом сообщает пресс-служба комитета по физической культуре и спорту.

Заметим, что  в прошлом месяце в Ленинградской области прошел первый Всероссийский фестиваль по хоккею в валенках. Первыми чемпионами этих сорвенований стала именно команда Тихвинской епархии РПЦ. Что касается фестиваля "Русская зима", то он проходит в Ленинградской области под руководством олимпийской чемпионки Ирины Родниной. 

Теги: всеволожск , новости петербурга , новости спб , спорт , хоккей в валенках
Категории: Новости СПб Спорт

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5