Петербурженка 12 лет проведёт в колонии за истязания сына

Мальчик свёл счёты с жизнью.

Петербурженка проведет 12 лет в колонии за неисполнение обязанностей по воспитанию сына, истязание и за доведение ребёнка до самоубийства. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по СПб.

Следствием и судом установлено, что женщина не обеспечила надлежащие условия проживания в квартире для 11-летнего сына, не следила за его успеваемостью и процессом обучения. Она лишила своего сына должного гигиенического ухода, необходимого медицинского наблюдения, не выполняла рекомендации врачей, не обеспечивала развитие у ребенка навыков самообслуживания. Помимо этого она жестоко обращалась с ним, истязала, а также регулярно допускала пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение и оскорбление мальчика.

Ребёнок, опасаясь продолжения применения насилия со стороны матери, в сентябре 2022 года свел счеты с жизнью. Ему было 11 лет.

Женщина по решению суда проведёт 12 лет в исправительной колонии общего режима.

В конце прошлого года мать-наркоманку из Парголово обвинили истязании ребенка.

Фото: Piter.tv