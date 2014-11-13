Мать-наркоманку из Парголово обвинили истязании ребенка

Женщину взяли под стражу в зале суда.

В Петербурге задержали мать-наркоманку, которая постоянно била и обзывала 12-летнюю дочь. Женщина довела ребенка до серьезной истерики, в результате которой девочка пыталась навредить себе. Об этом сообщили в в объединенной пресс-службе городских судов.

Злоумышленницу задержали в Парголово. Ее обвинили в "неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", "истязании" и "доведении до самоубийства".

Судья изучил материалы дела и посчитал, что мать не доводила дочь до отчаяния. За женщиной признали право на реабилитацию. Однако подсудимая получила наказание по двум другим статьям. Ее взяли под стражу в зале суда.

Напомним, в полицию обратилась знакомая семьи. Она пришла навестить школьницу и узнала, что девочка пыталась навредить себе после того, как ее избила мать. Бдительная гражданка написала заявление на непутевую мать.

Ранее на Piter.tv: петербуржец скончался после падения у дома на проспекте Юрия Гагарина.

Фото: Piter.tv