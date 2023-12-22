Директор ГКУ "Организатор перевозок" может уйти с поста

Однако официально информация не подвержена: на интернет-портале ГКУ Арсеньев по-прежнему значится директором учреждения.

Директор ГКУ "Организатор перевозок" Вадим Арсеньев покинет свой пост до конца мая в связи с истечением срока трудового договора, по информации источников. Один из руководителей транспортной реформы, вероятно, продолжит работу в транспортном блоке.

Как сообщает издание "Фонтанка", ссылаясь на анонимные источники, трудовой договор Арсеньева не будет продлен. По их словам, отставка директора ГКУ планировалась несколько месяцев назад и не связана с текущими делами, включая подписание контрактов с перевозчиками. Одним из таких перевозчиков стало ООО "Такси", чей автобус с пассажирами упал в Мойку 10 мая.

Однако официально информация не подвержена: на интернет-портале ГКУ Арсеньев по-прежнему значится директором учреждения, его первый заместитель - Виталий Войнов. В обязанности последнего входит контроль за деятельностью перевозчиков и надзор за исполнением условий государственных контрактов перевозчиками.

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Фото: Telegram / Петербург с огоньком