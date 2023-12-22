На Лиговском проспекте произошел пожар в офисе

С огнем боролись четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

В Центральном районе сегодня, 15 мая, произошел пожар. На Лиговском проспекте в доме 115 полыхал офис. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 15:54. Бороться с огнем прибыли четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

В офисном здании в помещении площадью 70 квадратных метров горела обстановка на площади четыре "квадрата". Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

В 16:52 пожар был ликвидирован. В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv