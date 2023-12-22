  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Лиговском проспекте произошел пожар в офисе
Сегодня, 17:46
78
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На Лиговском проспекте произошел пожар в офисе

0 0

С огнем боролись четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

В Центральном районе сегодня, 15 мая, произошел пожар. На Лиговском проспекте в доме 115 полыхал офис. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 15:54. Бороться с огнем прибыли четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

В офисном здании в помещении площадью 70 квадратных метров горела обстановка на площади четыре "квадрата".

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу             

В 16:52 пожар был ликвидирован. В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что на улице Ярослава Гашека в яме с горячей водой варится машина.

Фото: Piter.tv

Теги: лиговский пожар, мчс, пожар в офисе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии