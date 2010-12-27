В Нижегородской области осужден подросток за надругательство над 5-летней девочкой

В Нижегородской области, в Городецком, осудили 16-летного подростка за надругательство над 5-летней девочкой

Информацию об этом в пятницу предоставляют сотрудники СУ СК Российской Федерации по региону.

В 2016 году молодой человек в одной из деревень Нижегородской области совершил действия сексуального характера в отношении 5-летней девочки, которая находилась в гостях у родственников. Весной 2016 года девочка решилась рассказать все родителям. Мама ребенка немедленно подала заявление на подростка.

В отношении подростка было возбуждено уголовное дело. Своей вины юноша не признает. Кстати, ранее парень уже был привлечен к ответственности за преступление против собственности. Суд постановил отправить осужденного в воспитательную колонию на шесть лет.