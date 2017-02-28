Московская школьница разбилась насмерть, выпав из окна на 16 этаже

Восьмиклассница пролетела вниз более 40 метров. Девочка получила травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью.

Недавно в Москве произошла трагедия: из окна высотки при загадочных обстоятельствах выпала школьница. Девочка пролетела более 40 метров вниз. Очевидцы несчастного случая на Маршала Захарова незамедлительно вызвали спасательные службы.

Прибывшие на место происшествия спасатели констатировали смерть. На бездыханном теле девочки были найдены повреждения, характерные для падения с высоты. Предположительно школьница рухнула с 16 этажа.

В данный момент на месте трагедии работают сотрудники полиции. Они выясняют детали случившегося, опрашивают свидетелей. По какой причине погибла школьница, предстоит выяснить правоохранителям. Стражи порядка уже осмотрели комнату подростка, где обнаружили записку. Об этом пишет Life.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось видео из Челябинска: мужчина вышел в окно с 18 этажа.