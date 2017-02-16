Видео из Челябинска: мужчина вышел в окно с 18 этажа

Недавно житель Челябинска покорил еще одну высоту. Мужчина сиганул из окна на 18 этаже многоквартирного дома. В сети появилось видео его рискованного поступка.
На кадрах можно заметить, как экстремал, пролетев несколько этажей вниз, дернул за кольцо своего парашюта. На фоне красивого заката он легко спланировал на парковку. К счастью, приземлился мужчина успешно, несмотря на все опасности. Предположительно, прыгал бейсджампер с дома №52 по Университетской Набережной.
Стоит отметить, что бейсджампинг, прыжки со столько малой сопряжены со смертельным риском. Как минимум, если парашют не раскроется за 2-3 секунды после полета, вероятно, экстремал приземлится не совсем удачно. Данный вид спорта не запрещен в России, однако в некоторых странах прыжки со зданий без разрешения могут расцениваться как хулиганство.
Видео: youtube, RHeOH