Видео из Челябинска: мужчина вышел в окно с 18 этажа

Экстремал спрыгнул с балкона высотки и пролетел более 45 метров вниз. К счастью, он успешно приземлился.

Недавно житель Челябинска покорил еще одну высоту. Мужчина сиганул из окна на 18 этаже многоквартирного дома. В сети появилось видео его рискованного поступка.

На кадрах можно заметить, как экстремал, пролетев несколько этажей вниз, дернул за кольцо своего парашюта. На фоне красивого заката он легко спланировал на парковку. К счастью, приземлился мужчина успешно, несмотря на все опасности. Предположительно, прыгал бейсджампер с дома №52 по Университетской Набережной.

Стоит отметить, что бейсджампинг, прыжки со столько малой сопряжены со смертельным риском. Как минимум, если парашют не раскроется за 2-3 секунды после полета, вероятно, экстремал приземлится не совсем удачно. Данный вид спорта не запрещен в России, однако в некоторых странах прыжки со зданий без разрешения могут расцениваться как хулиганство.

Видео: youtube, RHeOH