В Московском районе сильный пожар: горят склады

Чёрный слой дыма 8 мая заметили в разных районах города

В понедельник, 8 мая 2017 года, в Московском районе Петербурга автолюбители и местные жители заметили густые клубы черного дыма на горизонте. Как со своей стороны прокомментировали в пресс-слжбе регионального управления МЧС, причиной этого стал сильный пожар на проспекте Гагарина.

По адресу проспект Юрия Гагарина, 34 в начале пятого вечера вспыхнул ангар площадью триста квадратных метров. Чтобы предотвратить опасность распространения огня, пожарные работают по повышенному номеру сложности. К ликвидации огня привлечено 32 человека и шесть единиц техники.

По предварительным данным, пострадавших на пожаре нет. Причины возгорания на территории склада уточняются.

Видео: instagram