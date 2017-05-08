Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Сегодня, 16:50
0
Moulin_
67
Код вставки плеера

В Московском районе сильный пожар: горят склады

0
 
 

Чёрный слой дыма 8 мая заметили в разных районах города

В понедельник, 8 мая 2017 года, в Московском районе Петербурга автолюбители и местные жители заметили густые клубы черного дыма на горизонте. Как со своей стороны прокомментировали в пресс-слжбе регионального управления МЧС, причиной этого стал сильный пожар на проспекте Гагарина.

По адресу проспект Юрия Гагарина, 34 в начале пятого вечера вспыхнул ангар площадью триста квадратных метров. Чтобы предотвратить опасность распространения огня, пожарные работают по повышенному номеру сложности. К ликвидации огня привлечено 32 человека и шесть единиц техники.

По предварительным данным, пострадавших на пожаре нет. Причины возгорания на территории склада уточняются.

Видео: instagram

Теги: московский район , петербург , пожар , пожар на складах
Категории: Происшествия Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...
5