ДТП: водитель фуры не заметил пешехода и задавил его в Ленобласти

В Ломоносовском районе под колеса грузовика угодил пенсионер. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Сегодня, 22 декабря, в районе половины девятого на трассе Волосово- Керново фура сбила пешехода. Пожилой мужчина 60-65 лет пересекал проезжую часть вне зебры. Вероятно, на одежде погибшего не было светоотражающих элементов, поэтому водитель грузовика его не заметил. После столкновения были вызваны спасательные службы. Однако врачи не смогли спасти пенсионера. Он скончался от полученных травм, которые оказались несовместимыми с жизнью.



В данный момент устанавливают детали дорожно-транспортного происшествия. Несчастный случай произошел на 43-м километре автодороги в Ломоносовском районе Ленинградской области. По какой причине пешеход оказался вне перехода и почему водитель фуры его не заметил, предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов. Спасатели рекомендуют участникам дорожного движения во избежание трагических аварий соблюдать ПДД. Также они советуют пешеходам не переходить проезжую часть вне предназначенной для этого зоны и в темное время суток носить на одежде светоотражающие элементы. Ранее мы писали, что еще одно смертельное ДТП с участием фуры произош В Тюмени уснувший за рулем грузовика водитель протаранил фуру.

Видео: youtube, 777RSergey