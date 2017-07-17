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В Ленобласти очистили региональные дороги от несанкционированных мусорных свалок

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На семи тысячах километров региональных дорог в Ленобласти были убраны нелегальные мусорные свалки. "Зачистка" была произведена в рамках Года Экологии.

Как сообщает "Конкретно.ру", в Ленобласти семь тысяч километров региональных дорог были очищены от несанкционированных мусорных свалок.

По поручению губернатора Александра Дрозденко в течение летних месяцев комитет по дорожному хозяйству организовал проведение коллективных субботников силами районных ремонтно-строительных и эксплуатационных управлений.

В целом участники субботника собрали около 13 тысяч кубометров мусора. Самые большие скопления бытовых отходов обнаружили в Выборгском, Ломоносовском и Всеволожском районах. О некоторых свалках сообщали граждане на портале "Народная экспертиза".

Стоит сказать, что протяженность дорог регионального значения Ленобласти составляет около 10 тысяч километров.

Теги: новости ленобласти , новости спб
Категории: Новости СПб

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