Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости России
В Красноярске под припаркованной машиной провалился асфальт‍
Сегодня, 0:04
0
Sheker
87

В Красноярске под припаркованной машиной провалился асфальт‍

0
 
 

Автомобиль "Тойота" колесом провалился под асфальт

 2 мая в Красноярске на проспекте Свободный припаркованная иномарка провалилась под асфальт. Переднее колесо практически полностью оказалось под просевшим асфальтом. Как сообщают очевидцы, водитель автомобиля «Тойота» подъехал к бордюру и тут же колесом провалился в просевший на дороге асфальт. К месту аварии прибыли сотрудники ДПС. 

Ранее сотрудники ГИБДД требовали от департамента городского хозяйства устраненить нарушения в содержании улично-дорожной сети в этом месте.  

 

 

 

Фото:
Twitter:@bigup_universe

 

Теги: авария в красноярске , авария в красноярском крае , гибдд , дтп , красноярск
Категории: Лента новостей Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...
5