В Красноярске под припаркованной машиной провалился асфальт‍

Автомобиль "Тойота" колесом провалился под асфальт

2 мая в Красноярске на проспекте Свободный припаркованная иномарка провалилась под асфальт. Переднее колесо практически полностью оказалось под просевшим асфальтом. Как сообщают очевидцы, водитель автомобиля «Тойота» подъехал к бордюру и тут же колесом провалился в просевший на дороге асфальт. К месту аварии прибыли сотрудники ДПС.

Ранее сотрудники ГИБДД требовали от департамента городского хозяйства устраненить нарушения в содержании улично-дорожной сети в этом месте.

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Twitter:@bigup_universe