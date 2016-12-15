В Китае создадут первый российский телеканал «Катюша»

Первый канал и Центральное телевидение КНР договорились о запуске в Китае первого российского телеканала для китайской аудитории

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст рассказал о достигнутой договоренности, согласно которой в КНР будет запущен телеканала «Катюша». Надо подчеркнуть, что «Катюша» станет первым российским телеканалом, создаваемым для китайской аудитории. Константин Эрнст пояснил, что название первого российского телеканала в Китае было выбрано не случайно. По его словам, для китайцев "Катюша" является символом России.

Основную часть эфира составят циклы документальных фильмов.Это будет погружение в культуру России, рассказы о ее прошлом и настоящем. Значимую часть эфира составят любимые и популярные в России развлекательные и музыкальные программы, такие как «Ледниковый период», концерты наших исполнителей. Основу аудитории составят китайские зрители, так что программы, снятые на русском языке, будут переводиться и субтитрироваться на китайский.

Запуск первого российского телеканала "Катюша" в Китае запланирован на 2017 год.

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