В Кингисеппском районе мигрант изнасиловал падчерицу

Пятнадцатилетняя школьница пострадала от рук отчима

Накануне вечером, 10 мая 2017 года, в полицию обратилась 36-летняя женщина, жительница поселка Усть-Луга, мать пятнадцатилетней школьницы. Она сообщила, что к ее дочери-подростку приставал взрослый мужчина, причем отнюдь не посторонний.

Как сообщила правоохранителям женщина, утром 9 мая ее муж, 30-летний гражданин Таджикистана, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее несовершеннолетней дочери от первого барка. Девочке 15 лет.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ.

Видео: архив