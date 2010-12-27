В Канаде умер создатель Гавайской пиццы с ананасом

В возрасте 83 лет скончался создатель Гавайской пиццы Сэм Панопулос

В канадском городе Онтарио умер повар и бизнесмен Сэм Панопулос, который считается изобретателем Гавайской пиццы с ананасом. Ему было 83 года. Об этом сообщает The Guardian. Панопулос умер в больнице в субботу, 10 июня, куда попал вскоре после празднования золотой свадьбы.

Новую начинку для пиццы Панопулос придумал в 1962-м году. Сначала посетители не оценили новинку, но со временем полюбили необычное сочетание.

К слову, название «гавайская» произошло от марки консервированных ананасов, которые были использованы для приготовления начинки первой пиццы.