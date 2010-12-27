В Италии задержали одного из самых разыскиваемых мафиози

Итальянские полицейские арестовали 56-летнего самого разыскиваемого мафиози

Правоохранительным органам Италии удалось задержать одного из лидеров мафии «Ндрангета» Джузеппе Джорджи, которому удавалось сбегать от полиции на протяжении 23 лет.

Как сообщает «Газета.ру», преступника удалось задержать в специально оборудованном бункере в собственном доме в коммуне Сан-Лука. По обвинению в международной торговле наркотиками задержанному мафиозо грозит 28 лет и 9 месяцев лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Италии начинается передел сфер влияния среди мафиозных кланов.