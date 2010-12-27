У бельгийского министра украли велосипед, пока он рассказывал о велопарковках

У министра транспорта Бельгии украли велосипед, пока он рассказывал прессе о велопарковках

У Бена Вейтса украли дорогой шоссейный велосипед, пока он рассказывал о планах увеличения велопарковок. Министр транспорта Бельгии выступал перед прессой в городе Галле. На пресс-конференции чиновник говорил том, что в инфраструктуру, связанную с велосипедами, имеется необходимость вложить 300 млн евро.

В завершении мероприятия планировалась фотосессия Бена Вейтса с его собственным велосипедом. Однако после выступления министр не обнаружил своего двухколесного друга, хотя Бен Вейтс пристегнул его надежным, по мнению чиновника, замка на велопарковке.

Министр транспорта написал заявление о краже, но до сих пор полиция Бельгии не вышла на след преступников.

