ВТБ 24 запустил продажу нового выпуска гособлигаций для населения

Банк ВТБ24 начал реализацию дополнительного выпуска ОФЗ для населения в рамках своего лимита. Об этом 6 июня сообщила кредитная организация.

Номинальный объем выпуска составляет 15 млрд руб. Квота Сбербанка составила 8,2 млрд руб., таким образом, Минфин выделил ВТБ24 6,8 млрд руб. от общего объема эмиссии.



Директор инвестиционного департамента ВТБ24 Сергей Лукьянов заявил, что проект ОФЗ оказался успешным для банка. По итогам первого выпуска ВТБ24 получил около 4,2 тыс. заявок на общую сумму 5,8 млрд руб, а средний чек превысил 1 млн руб. - это оказалось свыше ожиданий банка. Планируется привлечь около 7 тыс. клиентов.



Напомним, что размещение первого выпуска ОФЗ-н началось 26 апреля и завершилось 2 июня. Общий номинальный объем - 15 млрд руб. По данным "Фонтанки", по итогам старта продаж – 26 апреля – банк принял около 500 заявок на общую сумму 700 миллионов рублей, а средний чек покупки составлял 1,4 миллиона.



С 6 июня Минфином было принято решение начать размещение дополнительного выпуска ОФЗ-н на такую же сумму. Номинальная стоимость одной бумаги - 1000руб. Бумаги доступны только совершеннолетним гражданам России. Минимальный размер покупки составляет 30 тыс. руб., максимальный — 15 млн руб. В ВТБ24 отмечают, что средняя доходность за период обращения государственных ценных бумаг по-прежнему составит около 9% годовых. Срок обращения ОФЗ-н — три года».