Ученые из Петербурга создали уникальную мобильную систему для анализа крови

Участники конкурса бизнес-проектов Start-up СПбГУ разработали мобильную экспресс-систему для проведения анализов крови.

В Петербурге разработана уникальная система для экспресс-анализов крови. Ее создала группа студентов СПбГУ в рамках конкурса ученических бизнес-проектов. Разработка создана для определения уровня содержания аминов в крови: это целый ряд органических соединений, которые могут рассказать многое о здоровье человека. Как уверяют создатели системы BioEL, с помощью их проекта всего за 20-30 минут можно проводить треть известных миру анализов крови: от тестов на холестерин и гормоны, до гистамина и факторов свертываемости крови.

Сегодня существует три метода определения аминов: иммуноферментный, хроматографический и электрохимический. Первый состоит из множества этапов: одни вещества нужно отслоить, другие — выделить, в итоге исследование может длиться до шести часов, а результат будет не самым точным. Второй метод гораздо точнее, но для него необходим хроматограф, стоимость которого может доходить до полумиллиона евро. Третий метод не такой дорогой и достаточно быстрый, единственная проблема — электроды используются всего один раз, да и изготавливать их довольно сложно, - говорят разработчики BioEL.

В СПбГУ же разработали электроды нового типа, которые можно использовать неоднократно. Кроме того, они работают быстрее и точнее всех существующих в мире аналогов. Своей гордостью ученые считают размер прибора, который по площади не превышает небольшой ноутбук.

Среди других преимуществ системы — отменная чувствительность: он может найти одну молекулу амина в миллиарде молекул воды. К тому же практически к минимуму сведена погрешность теста — она составляет меньше 1 %, тогда как у глюкометров это 10–15 %, - говорится в сообщении СПбГУ.

Над проектом BioEl сегодня работают студенты-химики Валентин Ершов и Степан Данилов, студенты-экономисты Владимир Стаценко и Дмитрий Батченко, а также будущий стоматолог Аркадий Арушанян. Исследованиями молодых ученых руководит Олег Левин, кандидат химических наук, доцент СПбГУ, руководитель лаборатории «Научная группа материалов для электрохимической энергетики на базе металлорганических полимеров».