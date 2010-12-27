Ученые из Петербурга создали уникальную мобильную систему для анализа крови

В Петербурге разработана уникальная система для экспресс-анализов крови. Ее создала группа студентов СПбГУ в рамках конкурса ученических бизнес-проектов. Разработка создана для определения уровня содержания аминов в крови: это целый ряд органических соединений, которые могут рассказать многое о здоровье человека. Как уверяют создатели системы BioEL, с помощью их проекта всего за 20-30 минут можно проводить треть известных миру анализов крови: от тестов на холестерин и гормоны, до гистамина и факторов свертываемости крови.
Сегодня существует три метода определения аминов: иммуноферментный, хроматографический и электрохимический. Первый состоит из множества этапов: одни вещества нужно отслоить, другие — выделить, в итоге исследование может длиться до шести часов, а результат будет не самым точным. Второй метод гораздо точнее, но для него необходим хроматограф, стоимость которого может доходить до полумиллиона евро. Третий метод не такой дорогой и достаточно быстрый, единственная проблема — электроды используются всего один раз, да и изготавливать их довольно сложно, - говорят разработчики BioEL.