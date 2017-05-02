Участникам ЛГБТ-шествия грозит административный арест

Накануне гееборец Милонов снова устроил потасовку с ЛГБТ-активистами

Накануне во время Первомайского шествия известный в Петербурге и далеко за его пределами борец за консервативные ценности Виталий Милонов снова устроил потасовку с ЛГБТ-активистами, которые шли в колонне.

Участники шествия начали скандировать: "Милонов – позор Петербурга!" Возникла потасовка. Но сотрудники полиции оперативно отреагировали. Милонову помогли выйти на тротуар. После еще одной неудачной попытки депутат удалился в сопровождении сотрудников ОМОНа.

В тот же день, 1 мая 2017 года, шестеро ЛГБТ-активистов были задержаны за шествие с флагами радужной расцветки и своеобразный перформанс, который они устроили во время прохода по Невскому проспекту. Шестерым активистам инкриминируют 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», существует вероятность их административного ареста. Во время акции ЛГБТ-активисты легли на землю и изобразили «смерть», имея в виду многочисленные сообщения о преследовании геев в Чеченской Республике.

Видео: youtube