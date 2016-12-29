У въезда в "Кресты" в аварию попал воронок с 12 арестантами

По предварительным данным, в аварии у изолятора "Кресты" никто не пострадал

В Петербурге вечером вторника, 17 января 2017 года, у изолятора "Кресты" произошла авария с участием автомобиля ФСИН. Как рассказали очевидцы в сообществе spb_today, ДТП произошло вечером на Арсенальной набережной, прямо напротив въезда в "Кресты".

По предварительным данным, автомобились, который ехал на гражданской машине, не смог справиться с управлением и по касательной задел въезжающий в ворота «Крестов» автозак.

Сообщается, что приезда инспекторов ГИБДД дожидаться не стали, так как повреждения обоих транспортных средств оказались незначительными, и пострадавших в ДТП не было.

По одной из версий, в момент столкновения в автозаке было двенадцать арестантов, а по другой – никого.

Видео: из архива