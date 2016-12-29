Сожитель уборщицы магазина украл у женщины 6 млн. руб. и автомобиль

Поссорившись со своей подругой, мужчина обокрал дамочку и сбежал. Уборщица написала заявление в полицию.

Недавно, 21 января, 52-летняя уроженка Киргизии обратилась за помощью в правоохранительные органы. Она поругалась со своим любовником, после чего он напал на женщину, обездвижил ее, забрал 5,8 млн. руб., ключи и документы на машину Шкода Октавия и сбежал из квартиры на пр. Ударников. Об этом сообщает Фонтанка.

Впрочем, через пару часов конфликт разрешился. Покатавшись по городу с крупной суммой денег на угнанном автомобиле, мужчина успокоился, одумался и приехал домой. Своей сожительнице он вернул все до копейки. В свою очередь, уборщица отозвала заявление. Известно, что уроженец Таджикистана ранее дважды судим. На этот раз совесть взяла верх.

Отмечается, что женщина работала уборщицей в магазине «Магнит». Откуда такая сумма, дамочка не рассказала. Ранее мы сообщали, что московский таксит-извращенец надругался над пассажиром, а затем ограбил его.