"Игра престолов": трейлер 7 сезона взорвал интернет

Создатели культового сериала нехило заинтриговали фанатов полноценным тизер-трейлером: за сутки ролик посмотрели более 61 миллиона человек.

В минувшую среду, 24 мая, в соцсетях появился долгожданный трейлер нового сезона "Игры престолов". Он уже побил все мыслимые и немыслимые рекорды в интернете: примерно за сутки его посмотрели более 61 миллиона пользователей.

Известно, что премьера 7 сезона картины запланирована на 16 июля нынешнего года. Всего зрителям предстоит увидеть 8 эпизодов, которые будут транслироваться на телеканале HBO каждое воскресенье вплоть до 27 августа. Российские поклонники "Игры престолов" смогут оценить новые серии, судя по всему, на день позже.

Из опубликованного ролика можно предположить, что в седьмом сезоне грядет великая битва между королями. С одной стороны наступает Дейенерис, с другой – власти жаждет Серсея, а тут еще и Джон Сноу проснулся. Парень добрался до собственного дома и начал собирать войска. Однако не стоит забывать и о белых ходоках.

Чем закончится седьмой сезон, узнаем совсем скоро.

Видео: youtube, GameofThrones