Проститутки из "сталинки": на Алтайской улице задержали трех путан

В Петербурге накрыт еще один притон. Полиция задержала троих проституток и их "мамашу".

Начало февраля 2017 года получилось крайне неудачным для борделей Петербурга. Городская полиция накрывает второй притон за два дня: на этот раз в ходе рейда была выявлена "нехорошая квартира" в Московском районе. Здесь, в доме №12 силовики задержали троих молодых женщин, которые оказывали интимные услуги за деньги. Рядом с ними трудилась женщина-администратор, которая принимала оплату у клиентов и занималась привлечением новых извращенцев в бордель. Эта "великолепная четверка" была доставлена в ближайший участок, где все дамочки получили соответствующие административные протоколы.

Заметим, что жители дома №12 давно жаловались на бордель в соседской квартире. Путаны выбрали для своей работы удобное место, которое можно было считать "элитным". Ведь их притон находился в красивом доме сталинской постройки напротив небольшого сквера. Впрочем, теперь их постоянным клиентам придется забыть дорожку к интимным утехам и запретным усладам.

Ранее мы писали, что в Купчине прикрыли бордель с игривыми женщинами и мужчиной.