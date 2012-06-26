В Купчине прикрыли бордель с игривыми женщинами и мужчиной

Полиция задержала в притоне шесть проституток и одного жиголо, кроме того удалось поймать администратора и охранника заведения.

Центр организации применения административного законодательства ГУ МВД продолжает вести искоренение проституции в Северной столице. В понедельник, 30 января, сотрудники отдела наведались в квартиру дома 24 на Купчинской. Как и ожидали правоохранители, помещение переоборудовали под притон продажной любви.

Бордель оказался очень широкого спектра. Для клиентов с разным вкусом: в заведении на момент прихода полиции трудились шесть жриц любви и один мужчина. За порядком и спокойствием в доме похоти следили охранник и администратор. Всех проституток и сотрудников борделя оторвали от их работы и отправили в отделение. Там они все получили протоколы за нарушение административного кодекса: шесть продажных дев и парень за занятие проституцией, а их управляющий и охранник – за получение денег от занятие проституцией.

В Петербурге каждую неделю закрывают несколько притонов. Например в прошлую среду закрыли два борделя с отчаянными азиатками закрыли в Петербурге. В заведениях трудились шесть приезжих из Средней Азии.