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Возле Сокольников в результате ДТП машина вылетела на пешеходный переход и сбила троих пешеходов

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Пострадавшие были госпитализированы в больницу

Вечером 16 февраля в Москве произошла серьезная дорожная авария, в которой пострадали три пешехода.

Автомобили "Мицубиси" и "Киа" столкнулись в районе Сокольников, возле дома номер 3 на улице Стромынка. От удара одна из машин отлетела на пешеходный переход, по которому люди переходили проезжую часть. От удара иномарки пострадали три пешехода. На место аварии приехали сотрудники ДПС и медики. Пострадавшие с травмами различной тяжести были госпитализированы в больницу.

УГИБДД по столичному региону предстоит выяснить все причины и обстоятельства данной аварии.

Видео: YouTube/Z Driv(2012г)

Теги: авария , дтп , москва , стромынка
Категории: Новости России Происшествия Криминальные происшествия

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