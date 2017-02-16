Возле Сокольников в результате ДТП машина вылетела на пешеходный переход и сбила троих пешеходов

Пострадавшие были госпитализированы в больницу

Вечером 16 февраля в Москве произошла серьезная дорожная авария, в которой пострадали три пешехода.

Автомобили "Мицубиси" и "Киа" столкнулись в районе Сокольников, возле дома номер 3 на улице Стромынка. От удара одна из машин отлетела на пешеходный переход, по которому люди переходили проезжую часть. От удара иномарки пострадали три пешехода. На место аварии приехали сотрудники ДПС и медики. Пострадавшие с травмами различной тяжести были госпитализированы в больницу.

УГИБДД по столичному региону предстоит выяснить все причины и обстоятельства данной аварии.

Видео: YouTube/Z Driv(2012г)