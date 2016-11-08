Татьяна Буланова: случайных встреч не бывает

Певица рассказала нашим корреспондентам про свое отношение к случаю и судьбе, а также, оставила свое пожелание зрителям на новый, 2017.

Татьяна верит, что вещи, происходящие с нами в повседневной жизни, люди, окружающие нас - несут с собой либо хорошие знаки, либо не очень, но в любом случае, они предназначены нам чем-то свыше, и все происходит не зря и не просто так:

“Я верю в то, что у каждого человека своя судьба и верю, знаете во что, что ничего не происходит просто так. И никогда не бывает случайных встреч, случайных каких-то знакомств, событий и ситуаций. Это все предначертано, и все нам посылается для чего-то. Поэтому, вот как ты тут сам поймешь: судьба это или это может быть счастливая судьба. Нужно на все смотреть со знаком плюс и через какой-то позитивный настрой воспринимать. Как вы сами воспринимаете ситуацию, так она потом и будет происходить” - подбадривающе завершает свой монолог про судьбу артистка.

И сразу добавляет, что зрителям и людям вообще, в новом году желает смотреть на происходящие только через призму добра и исключительно со знаком плюс:

“Оставайтесь оптимистами всегда, несмотря ни на что. И верьте в хорошее, и хорошее всегда победит и переборет что-то плохое, что было в вашей жизни. Верьте в хорошее, и все будет замечательно”.

Видео: Piter.TV

Виталия Дубровская, Анастасия Усцова, Дарья Молчанова