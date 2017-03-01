Страшная авария в Башкирии, унесшая жизнь женщины, попала на видео

Сегодня утром, 1 марта, в Стерлитамакском районе Республики Башкортостан на трассе Уфа-Оренбург «ВАЗ-2114» столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, автомобилист не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, в результате чего столкнулся с грузовиком.
54-летняя пассажирка ВАЗ скончалась на месте. Водитель был госпитализирован с множественными травмами.
На месте ДТП вели работу следственно-оперативная группа и дорожные полицейские, которые регулировали движение.
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