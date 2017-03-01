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Страшная авария в Башкирии, унесшая жизнь женщины, попала на видео

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В Башкирии произошло ДТП, в результате которого погибла женщина

 Сегодня утром, 1 марта, в Стерлитамакском районе Республики Башкортостан на трассе Уфа-Оренбург «ВАЗ-2114» столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, автомобилист не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, в результате чего столкнулся с грузовиком.

54-летняя пассажирка ВАЗ скончалась на месте. Водитель был госпитализирован с множественными травмами.

На месте ДТП вели работу следственно-оперативная группа и дорожные полицейские, которые регулировали движение.   

Видео: 
Вконтакте:"Стерлитамак ДТП" 

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Категории: Новости России Лента новостей

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