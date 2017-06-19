Главу ГУ МВД не вызовут в ЗакС для расспросов о задержаниях на митинге 12 июня

Спикер Законодательного собрания Петербурга отказался ставить на голосование совета фракций вопрос о вызове главы ГУ МВД в парламент для разговора о митинге 12 июня.

Вопрос о вызове в городской парламент главы ГУ МВД по городу и Ленобласти Сергея Умнова отказались выносить на голосование совета фракций. Это решение принял спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Оппозиционные депутаты хотели задать главе правоохранительных органов Северной столицы вопросы о задержаниях на антикоррупционном митинге 12 июня. Как рассказал "Фонтанке" депутат Максим резник, спикер ЗакСа не стал объяснять свое решение. Руководители фракций, поддержавших требования поговорить с Умновым, не высказали возражений. Недовольна решением оказалась только глава фракции "Партии роста" Оксана Дмитриева.

Требовали вызвать в парламент главу ГУ МВД подписали Оксана Дмитриева, Максим Резник, Михаил Амосов, Сергей Трохманенко, Надежда Тихонова, Борис Вишневский, Алексей Ковалев и Александр Егоров. Депутаты хотели поговорить с Умновым о применении силы во время задержаний на Марсовом поле. Об подобных инцидентах рассказали участники несанкционированной акции.