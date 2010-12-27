Режиссер Наталья Индейкина представит зрителям свою интерпретацию бессмертного творения Гюстава Флобера.

В Театре "Балтийский дом" сегодня вечером состоится спектакль "Мадам Бовари" в стиле арт-нуво. Режиссер постановки Наталья Индейкина придала героине соввременный облик, перенеся ее из XIX века в 20-е годы ХХ века. Спектакль повествует о том, как серость провинциальной жизни убивает девичьи мечты, заставляя героиню совершать попытки вырваться за грань обыденности в поиске истинных чувств.