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Спектакль "Мадам Бовари"
Вчера, 19:00
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Asyaromanenkova
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Спектакль "Мадам Бовари"

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Режиссер Наталья Индейкина представит зрителям свою интерпретацию бессмертного творения Гюстава Флобера.

В Театре "Балтийский дом" сегодня вечером состоится спектакль "Мадам Бовари" в стиле арт-нуво. Режиссер постановки Наталья Индейкина придала героине соввременный облик, перенеся ее из XIX века в 20-е годы ХХ века. Спектакль повествует о том, как серость провинциальной жизни убивает девичьи мечты, заставляя героиню совершать попытки вырваться за грань обыденности в поиске истинных чувств.

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Категории: Театр

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