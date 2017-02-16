Собака-обнимака покорила сердца пользователей сети

Любительница тёплых объятий собака Лубутина из Нью-Йорка стала звездой интернета.

Золотистый ретривер по кличке Лубутина (или просто Луби) поднимает настроение как жителям Нью-Йорка, так и пользователем сети интернет со всего света своим необычным поведением. Она обнимает людей на улицах города, желая им хорошего дня.

Житель Нью-Йорка и хозяин Лубутины Цезарь Фернандес-Чавез (Cesar Fernandez-Chavez) рассказал, что 2 года назад он научил Лубутину давать лапу, после чего собака проявила желание обниматься с ним во время прогулок, но вскоре ей захотелось обниматься и с другими людьми тоже.

У «собаки-обнимаки» Луби даже появилась своя страничка в сети Инстаграм - @louboutinanyc, где её хозяин публикует лучшие фото и видео с мохнатой любимицей публики. В настоящее время аккаунт Лубутины насчитывает 101 тыс. подписчиков.

Видео: YouTube - Dogs and Puppy

Фото: Instagram - louboutinanyc

Анастасия Шишикина