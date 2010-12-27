ЧМ-2018 привлек инвесторов к спортивным объектам и гостиницам Петербурга

Кубок конфедераций и Чемпионат мира-2018 привлек в Северную столицу инвесторов на строительство спортивных объектов и реконструкцию гостиниц.

Заместитель председателя комитета по инвестициям Дмитрий Синкин рассказал, какие объекты Петербурга стали привлекательными для инвесторов из-за Кубка конфедераций и Чемпионата мира по футболу. Поэтому спортивное направление одно из самых популярных для вливание средств в Северной столице.

Среди получивших инвестиции проектов спортивный комплекс в Калининском районе. Соглашение о его реконструкции подписали правительство города и "Зенит". Сумма вложений составит 907 миллионов рублей.

Также для инвесторов привлекательно выглядят гостиницы. Бизнес вкладывается в строительство и реставрацию отелей. Объем вложений должен составлять как минимум миллиард рублей. При этом инвестор получает льготы. Также под гостиницу можно приспособить исторические объекты. Активнее всего в гостиничный бизнес вкладываются предприниматели из Азии.