Полтавченко подарил землю на 49 лет под постройку дома престарелых

В курортном районе Петербурга построят дом для престарелых.

В Петербурге планируется построить дом престарелых в курортном районе Санк-Петербурга. Займется этим частная компания ООО "СГЦ "Опека". Об этой информации стало известно от главы компании Алексея Маврина на ПМЭФ-2017. Губернатор города Георгий Полтавченко поддержал проект и подписал концессионное соглашение.

Документ включает в себя строительство объекта, а именно дом для престарелых граждан. Площадь социального объекта должна быть не менее 7,3 тыс. кв.м. Также указано, что участком инвестор владеет 49 лет. По предварительным данным финансовый вклад составляет 907 миллионов рублей.Срок строительства дома для престарелых - 4,5 года.

Губернатор отметил, что при окончании срока концессионного соглашения имущество перейдет городу.