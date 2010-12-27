Сытый город: в Петербурге всего 70 тысяч человек живут бедно

Глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков отчитался по ситуации с бедностью в Петербурге.

В Санкт-Петербурге меньше бедных граждан, чем в большинстве регионов России. На данный момент зарплату ниже прожиточного минимума получают всего 70 000 человек. Это немногим более десяти процентов от всего населения города.Об этом рассказал журналистам глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

Он заявил, что в Северной столице нет социальной напряженности. На вопрос журналистов о том, как чиновник относится к федеральной инициативе по введению продовольственных карточек для бедных, Ржаненков заявил, что Петербург не нуждается в таких мерах.

Впрочем, определенный повод для беспокойства у петербуржцев есть. Со временем число бедных в городе растет. По словам того же Александра Ржаненкова, за 2 года нищих петербуржцев стало больше на 8%. Многие из них стали хуже жить из-за экономического кризиса и личных неурядиц.