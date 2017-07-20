В Петербурге подростки задержаны за гибель двух бездомных

В ходе проверочно-следственных мероприятий были установлены подозреваемые в гибели двух бездомных на стадионе «Корабел» в мае этого года. По данным следствия, из хулиганских побуждений школьники их забили и подожгли.

Как сообщает "Фонтанка", следствие установило личности подозреваемых в гибели двух бездомных на стадионе "Корабел" в мае 2017 года. По данным следствия, подростки из хулиганских побуждений забили их и подожгли.



Задержанные - двое учащихся 14 и 17 лет и один бросивший школу 16-летний. По предварительным данным, 20 мая около десяти вечера подростки пришли на заброшенный стадион, располагающийся по адресу Дорога на Турухтанные острова, 4. Там школьники встретили бездомных - мужчину и женщину, а затем начали избивать их лопатой, после в ход пошел кирпич, потом подростки принялись бить бродяг ногами. После избиения школьники подожгли в здании мусор и удалились.



Женщина скончалась на месте. Мужчина, который является гражданином Белоруссии, смог выбраться из здания до приезда пожарных, его увезли в больницу, где он скончался 29 мая.



Школьников задержали на двое суток.





