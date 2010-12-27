Сериал «Игра престолов» покажет самого страшного злодея в истории кино

Поклонникам популярного сериала "Игра престолов" пообещали нового страшного злодея. Его сыграет актер Йохан Филип Асбек, передает The Independent. Актер заявил, что предыдущие самые отрицательные персонажи – Джоффри Баратеон и Рамси Болтон – ничто в сравнении с его героем Эуроном Грейджоем.
"После этого сезона Рамси будет казаться маленьким ребенком", – отметил актер.
Эурон Грейджой — брат Бейлона Грейджоя, дядя Теона и Яры Грейджоев. В шестом сезоне стал королём Железных островов и занял Морской трон. Новый сезон «Игры престолов» стартует 16 июля 2017 года.
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Instagram: juegodetronosesp