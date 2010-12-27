Сериал «Игра престолов» покажет самого страшного злодея в истории кино

Фанатам «Игры престолов» анонсировали нового самого страшного злодея

Поклонникам популярного сериала "Игра престолов" пообещали нового страшного злодея. Его сыграет актер Йохан Филип Асбек, передает The Independent. Актер заявил, что предыдущие самые отрицательные персонажи – Джоффри Баратеон и Рамси Болтон – ничто в сравнении с его героем Эуроном Грейджоем.

"После этого сезона Рамси будет казаться маленьким ребенком", – отметил актер.

Эурон Грейджой — брат Бейлона Грейджоя, дядя Теона и Яры Грейджоев. В шестом сезоне стал королём Железных островов и занял Морской трон. Новый сезон «Игры престолов» стартует 16 июля 2017 года.

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Instagram: juegodetronosesp