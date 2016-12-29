С января в России начнут продавать новые Datsun on-DO с "автоматом"

Производители ожидают, что новый автомобиль будет пользоваться популярностью у женщин-автомобилистов.

С января следующего года 2017 года в российских автоцентрах появится новые автомобили Datsun on-DO с автоматической коробкой передач. Заказать японскую машину с "автоматом" можно было еще в октябре 2016 года.

В компании уверяют, что кроме автоматической коробки передач Jatco, машина получила еще обновления. Но о них пока ничего не сообщается. При этом создатели намекают, что машина будет пользоваться популярностью у женщин.

Ожидается, что продажи Datsun on-DO с "автоматом" составят около 20% в России. Сейчас седан этой марки стоит 436 тысяч рублей с механической коробкой и 512 тысяч с автоматической. В заводской сборке используют мотор V6 на 1,6 литра. Хэтчбек Datsun mi-DO стоит от 502 тысяч с "механикой" и 552 с "автоматом". Под капотом у него стоит двигатель с восемью клапанами с таким же объемом.

Видео: Youtube / AutoreviewRu