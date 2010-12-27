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Муфтий Москвы опроверг информацию о строительстве седьмой мечети
Сегодня, 20:54
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Sheker
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Муфтий Москвы опроверг информацию о строительстве седьмой мечети

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По словам религиозного лидера, в столице функционирует всего четыре мечети

       Распространенная СМИ информация о том, что в столице появилась новая мечеть не соответствует действительности. Об этом заявил муфтий Москвы Ильдара Аляутдинова. По его словам, журналисты ошиблись с формулировкой, назвав мечетью здание - культурно-просветительский центр религиозной организации «Милость». Он уточнил, что сооружение воздвигнуто при участии прихожан, является частной собственностью и арендуется общиной. 

В настоящее время в свободном доступе для мусульман в столице функционируют четыре мечети – Соборная, историческая, мемориальная и комплекс с одной мечетью в Отрадном. 

 

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Категории: Новости России

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