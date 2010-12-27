Муфтий Москвы опроверг информацию о строительстве седьмой мечети

По словам религиозного лидера, в столице функционирует всего четыре мечети

Распространенная СМИ информация о том, что в столице появилась новая мечеть не соответствует действительности. Об этом заявил муфтий Москвы Ильдара Аляутдинова. По его словам, журналисты ошиблись с формулировкой, назвав мечетью здание - культурно-просветительский центр религиозной организации «Милость». Он уточнил, что сооружение воздвигнуто при участии прихожан, является частной собственностью и арендуется общиной.

В настоящее время в свободном доступе для мусульман в столице функционируют четыре мечети – Соборная, историческая, мемориальная и комплекс с одной мечетью в Отрадном.