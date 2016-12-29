Саакашвили в кустах: Интернет заполнили фотожабы и приколы

Фотография опустившегося и обнищавшего грузинского политика на инаугурации Дональда Трампа стала настоящим мемом.

Социальные сети России, Украины и Грузии наконец-то объединило общее чувство. На этот раз жители трех соседних стран дружно смеются над известным в прошлом политиком Михаилом Саакашвили. Поводом для иронии и сарказма стало фото экс-президента Грузии на инаугурации Дональда Трампа в Вашингтоне. Мишико долго анонсировал свой визит к "старому другу Дональду" и хвастался тем, что будет присутствовать на этом VIP-событии. Вот только очевидцы не нашли грузина в ложе для почетных гостей. Он грустно бродил в кустах центрального парка Вашингтона в потертом пальто и со старым мобильным телефоном в руках. Судя по всему, Саакашвили просто не пустили на инаугурацию, и он пытался спрятаться от стыда и неловкости.

Ну а Интернет тут же отреагировал на снимки бывшего губернатора Одессы. "Саакашвили в кустах" стал самым популярным поисковым запросом минувших выходных, а социальные сети довольно скоро заполнили фотожабы на эту тему. В некоторых из них Михаила сравнивали с бездомным, а в других просто открыто издевались над политиком, который так часто кичился своей популярностью в США.

Фото: социальные сети