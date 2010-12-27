СК ищет других жертв насильника пенсионерки в Понтонном‍: фото маньяка

В Петербурге молодого мужчину будут судить за возможное изнасилование престарелой женщины.

В СМИ появилась новая информация о страшном преступлении в поселке Понтонный, что под Петербургом. Как пишет "Петербургский дневник", наконец-то задержан подозреваемый в изнасиловании 78-летней пенсионерки. Возможный преступник оказался 28-летним петербуржцем с ярким криминальным прошлым. По версии следствия, именно ранее судимый Юрий Ч. забрался в дом к старушке 1939 года рождения, где обесчестил ее, несмотря на мольбы и уговоры. После этого насильник скрылся и почти месяц успешно прятался от представителей закона.

ЧП произошло еще 21 декабря, и только недавно геронтофил был задержан. СК РФ распространил его фотографии в Интернете, чтобы найти других возможных жертв насильника. С экрана на нас глядит мужчина с низкими надбровными дугами, огромными ушами и крупным ртом (уголки губ опущены вниз). Полиция считает, что в недавнем прошлом Юрий Ч. мог "наследить" и в других местах Петербурга и Ленинградской области.

Представители закона просят сообщать всю информацию о задержанном по телефону 570-66-71.

Ранее мы писали, что мигрант-геронтофил раздел догола пенсионерку в Металлострое.