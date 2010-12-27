Руферы-малолетки закидали машины камнями на Выборгском шоссе

Петербуржцы заметили на крыше невысокого дома на Выборгском шоссе хулиганов-школьников, которые кидались камнями в автомобили.

В северной части Петербурга замечены руферы-хулиганы. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. По словам петербуржцев, двое мальчишек-школьников забрались на крышу дома №15 по Выборгскому шоссе и стали там безобразничать. Парни устроили небольшой пикник на крыше торгового центра, а потом принялись кидать камни и железяки в проезжавшие мимо машины. Каждый раз после удачного попадания они ложились на крышу и старались спрятаться от глаз взрослых людей.

Однако их все-таки заметили. Один из жителей соседнего дома снял настоящий фоторепортаж о безобразиях юных петербуржцев. Теперь горожане стараются установить личности несовершеннолетних бандитов. Пока что неизвестно, сколько конкретно машин пострадало от их действий. А также, каким способом молодежь проникла на крышу коммерческого объекта.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург