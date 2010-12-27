Розовых самоедских собак отправят в питомник Минобороны

Двух выкрашенных в розовый цвет самоедов из Краснодарского края отправят в Москву в питомник Минобороны РФ «Красная звезда»

Минобороны забрало розовых собак из Геленджика в московский питомник. Об этом рассказала руководитель гостиницы собак и школы дрессировки собак "Авангард" Маргарита Щербинина. Она также отметила, что сотрудники полиции занимаются поиском хозяина собак, а на время разбирательства животных поместили в ее приют. Они прожили там шесть дней, после чего Минобороны России согласовало с региональными правоохранительными органами процесс их передачи в питомник «Красная звезда» при ведомстве.

Возраст собак около шести месяцев. По словам Маргариты Щербиной, в гостинице собак пытались отмыть от краски. Однако эти попытки не увенчались успехом.

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