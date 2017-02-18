Российские биатлонисты сами спели гимн РФ с Губерниевым

Сегодня в Австрии на церемонии награждения организаторы перепутали гимн РФ и включили старый, но наши биатлонисты не растерялись и спели сами

Организаторы чемпионата мира в Хохфильцене по ошибке включили старый гимн России во время награждения мужской сборной за победу в эстафете. Вместо нынешнего гимна была включена "Патриотическая песня" Михаила Глинки, которая использовалась в качестве гимна России с 1990 по 2001 год.

Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев подбежал к членам сборной с микрофоном, после чего биатлонисты исполнили гимн.

Стадион свистел и наших болельщиков было слышно, вскоре трибуны подхватили спортсменов и вместе с Дмитрием закончили исполнять гимн, после чего организаторы поставили настоящий гимн.