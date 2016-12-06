Погрузиться в серьезную атмосферу рока жители Северной столицы смогут 22 июня. Именно в этот день рок-фестиваль «Полигон Фест» примет гостей в клубе "А2 Green Concert".

Лето явно будет жарким, но не из-за погоды, а потому что полигон клуба А2 примет 4 тяжёлых команды из России и зарубежья, дав старт новому музыкальному событию. Однако, организаторы не спешат открывать карты и рассказывать все подробности зажигательного фестиваля. Участниками этого бронебойного ивента станут гранды русской альтернативы Amatory, недавно с триумфом вернувшиеся в строй; рок-группа из Санкт-Петербурга «Северный Флот»; а из Франции прибудут рок-музыканты Sidilarsen и представители «метала» Mass Hysteria.

Фото: https://kudago.com/spb/