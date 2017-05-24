Жуткие новости из Всеволожска: труп военного с простреленного головой нашли в квартире

В Ленинградской области обнаружили бездыханное тело 33-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы. Военный погиб ранним утром.

В минувший вторник, 23 мая, во Всеволожском районе обнаружили труп мужчины с простреленной головой. Инцидент произошел в одной из квартир дома, расположенного в деревне Ваганова-2. Шокированная своей находкой жена погибшего незамедлительно обратилась за помощью в спасательные службы.

Прибывшие по адресу специалисты диагностировали смерть военного. По предварительным данным, 33-летний сотрудник зенитно-ракетной части скончался от огнестрельного ранения в голову. Кроме того, установлено, что в момент гибели мужчины, его жена находилась в соседней комнате.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. По какой причине погиб капитан, остается загадкой.

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